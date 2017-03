Meghan Markle, de vriendin van prins Harry, is toch niet welkom op de bruiloft van Pippa Middleton, de zus van zijn schoonzus Catherine. Pippa geeft binnenkort het jawoord aan bankier James Matthews. In eerste instantie was Markle welkom. Maar Pippa heeft toch besloten dat alleen officiële aangetrouwde partners welkom zijn, zo melden Britse media.

Met de ‘no ring, no bring’-regel zou Pippa willen voorkomen dat Markle te veel aandacht krijgt op haar bruiloft. Het besluit zou zijn genomen nadat de Suits-actrice vorige maand op de bruiloft van een goede vriend van Harry alle aandacht naar zich toe had getrokken.

De relatie van Markle met prins Harry is veelbesproken in de Britse en internationale media. Het tweetal bevestigde in november officieel een relatie te hebben. Pippa treedt op 20 mei in het huwelijk met haar acht jaar oudere verloofde.