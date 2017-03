DEN HAAG – Koning Willem-Alexander krijgt een nieuwe vertegenwoordiger in Peking. Ed Kronenburg, nu nog werkzaam in Parijs, is door demissionair minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken voorgedragen als nieuwe ambassadeur in China.

Kronenburg is een goede bekende van de koning. Hij was tien jaar geleden een jaar grootmeester aan het hof van koningin Beatrix, waarna hij in 2008 secretaris-generaal werd van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In 2011 vertrok Kronenburg naar Parijs, waar hij het koningspaar vorig jaar begeleidde bij hun staatsbezoek aan Frankrijk.

Kronenburg is behalve ambassadeur in Frankrijk ook de Nederlandse vertegenwoordiger in het prinsdom Andorra en het vorstendom Monaco.