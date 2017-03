NIEUWEGEIN – Prinses Beatrix woont op zaterdag 8 april, Wereld Parkinson Dag, het veertigjarig jubileum van de Parkinson Vereniging bij in Nieuwegein. In het NBC Congrescentrum wordt een jubileumsymposium gehouden, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst maandag.

Tijdens de bijeenkomst geven sprekers hun visie op het thema ‘Hoe ziet de (Parkinson)zorg er over een aantal jaar uit?’. Prinses Beatrix woont de presentatie bij van Antonio Melendez, die sinds jonge leeftijd de ziekte van Parkinson heeft en hier een boek over schreef. Ook is zij aanwezig bij de presentatie van Teus van Laar, hoogleraar en neuroloog in het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Hij spreekt over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van geavanceerde therapieën.

De ziekte van Parkinson is een hersenaandoening waarbij zenuwcellen langzaam maar zeker afsterven. Patiënten krijgen te maken met onder meer traagheid, bewegingsarmoede en beven. Er bestaat nog geen behandeling om deze ziekte te genezen.