Het Belgisch koningspaar heeft maandagochtend bezoek gehad van Nidhi Chaphekar. De Indische stewardess, die vorig jaar zwaargewond raakte door de aanslag op vliegveld Zaventem bij Brussel, werd ontvangen op het Koninklijk Paleis in Brussel.

Nidhi Chaphekar was een van de 340 mensen die gewond raakte bij de aanslagen. Ze liep zware brandwonden op en werd het symbool van de gruwelijkheden nadat een foto van haar de wereld was overgegaan. De stewardess werd ruim een maand in België behandeld.

Koning Filip en koningin Mathilde bezochten haar vorig jaar april in een ziekenhuis in Charleroi, Nidhi lag toen nog in coma. Een jaar na de aanslagen is de stewardess terug in België.

Woensdag wordt in België uitgebreid stilgestaan bij de aanslagen, dan precies een jaar geleden. Filip en Mathilde nemen deel aan de herdenkingsplechtigheden. Die worden georganiseerd door de federale regering, het vliegveld en openbaarvervoerbedrijf MIVB. De families van de slachtoffers zijn er nauw bij betrokken. De aanslagen in Brussel eisten 35 levens.