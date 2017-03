OSLO – De IJslandse president Gudni Jóhannesson is begonnen aan zijn driedaagse staatsbezoek aan Noorwegen. Hij werd dinsdag in Oslo verwelkomd door koning Harald en zijn vrouw koningin Sonja. Ook kroonprins Haakon, kroonprinses Mette-Marit en prinses Astrid waren daarbij aanwezig.

Jóhannesson en zijn vrouw werden ontvangen met een officiële ceremonie op het plein voor het Noorse paleis in Oslo, een traditie bij elk staatsbezoek. De IJslandse president legde tevens een krans bij het Nationaal Monument. Dinsdagavond stond hem een galadiner te wachten, met onder meer kreeft en heilbot op het menu.

Het is het tweede staatsbezoek van IJsland in korte tijd. In november ging Jóhannesson naar Denemarken alwaar hij een ontmoeting had met de Deense koninklijke familie.

Vanwege het staatsbezoek moesten Harald en Sonja de begrafenis van prins Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg in Duitsland missen. Hun dochter Märtha Louise ging in hun plaats.