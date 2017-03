LONDEN – Het Britse koninklijk huis heeft maatregelen genomen na de aanslag woensdagmiddag bij het Britse parlement. Buckingham Palace wilde geen commentaar geven maar volgens ITV was het duidelijk dat de beveiliging kort na de aanval uit voorzorg was aangescherpt. Zo werden alle poorten gesloten en bewaakt door bewapende agenten.

Koningin Elizabeth was op het moment van de aanslag thuis. Ze had eerder op de dag de Thaise ambassadeur op het paleis, zo’n 800 meter van het Britse parlement, ontvangen en had geen andere officiële gelegenheden in haar agenda staan.

Donderdag openen Elizabeth en haar man prins Philip het nieuwe hoofdbureau van New Scotland Yard, de Londense politie. Volgens Britse media wordt het bezoek mogelijk uitgesteld in verband met de aanslag omdat het niet passend zou zijn. Ook zou de beveiliging flink opgeschroefd moeten worden.

Felipe

Buckingham Palace heeft nog niet officieel gereageerd op de aanslag. Bij de aanval zijn zeker vier mensen, onder wie de vermeende dader, om het leven gekomen. Ten minste twintig mensen raakten gewond.

De Spaanse koning Felipe heeft al wel een reactie gegeven. Via Twitter laat hij weten geschokt te zijn en dat hij meeleeft met de Britse bevolking.