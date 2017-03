De Belgische koning Filip en koningin Mathilde hebben woensdag stilgestaan bij de aanslagen in Brussel, precies een jaar geleden. Het koningspaar woonde plechtigheden bij op Brussels Airport in Zaventem en metrostation Maalbeek in Brussel.

De herdenking begon bij de Belgische nationale luchthaven, waar om 07.58 uur, het tijdstip waarop twee zelfmoordterroristen zich op dinsdag 22 maart 2016 in de vertrekhal opbliezen, een minuut stilte werd gehouden. Voordien legde koning Filip een krans bij de gedenkplaat in de vertrekhal.

Na de plechtigheid in Zaventem, die ook werd bijgewoond door premier Charles Michel en leden van het Belgische kabinet, vertrokken Filip en Mathilde per metro naar Maalbeek. Tijdens de rit sprak Filip onder anderen met de bestuurder van de metro waarin de zelfmoordterrorist zat toen die zich opblies bij het station. Koning Filip legde hier een bloemenkrans in naam van de natie.

Monument

Daarna werd in het station eveneens een minuut stilte gehouden, om 09.11 uur, het tijdstip waarop de aanslag er plaatsvond. De aanwezigen stonden hierbij met het gezicht gericht naar een gedenkmuur die er is gebouwd.

Door de aanslagen in Brussel kwamen 32 mensen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. Later woensdag wordt een monument onthuld voor alle slachtoffers van aanslagen. Ook daarbij zijn Filip en Mathilde aanwezig.