Koning Willem-Alexander heeft maandagavond tijdens zijn toespraak bij het staatsbanket ter ere van het staatsbezoek van de Argentijnse president Mauricio Macri in sterke bewoordingen stelling genomen tegen de tijd van terreur en dictatuur in Argentinië. Hij gebruikte het beladen ‘nunca más om te onderstrepen dat de les van de grimmige jaren duidelijk was: ‘nooit meer’.

,,Wij dragen de geschiedenis met ons mee, ieder op zijn eigen wijze. Zovelen voelen nog dagelijks de littekens die zijn ontstaan in tijden van dictatuur en terreur. In uw land is die bittere tijd nog niet zo lang voorbij. Slechts één generatie terug werden duizenden het slachtoffer van vervolging en geweld en werden mensenrechten met voeten getreden”, aldus de koning. Dat mocht nooit meer gebeuren.

‘Nunca más’ was de titel van het rapport van de nationale commissie die in de jaren na de Argentijnse junta (1976-1983) onderzoek naar de gewelddaden, terreur en de vermiste personen. Het was een uitdrukking die ook in de processen tegen leden van de junta en bij andere rechtszaken keer op keer werd gebruikt.

De koning sprak van de economische stormen die Argentinië de laatste jaren heeft doorstaan, en hij gaf zijn tafelrede ook een persoonlijke noot. ,,Argentinië is een temperamentvol land. Een land dat mij bovendien het mooist mogelijke geschenk gaf; mijn vrouw, onze Nederlandse koningin.”