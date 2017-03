Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib heeft dinsdagavond een bezoek gebracht aan koning Willem-Alexander. Arib bezocht het staatshoofd op Paleis Noordeinde in Den Haag om hem te informeren over de uitkomst van het debat over de informatieronde onder leiding van Edith Schippers.

Schippers werd door de Kamer aangewezen als informateur om de mogelijkheid naar een kabinet uit de VVD, het CDA, D66 en GroenLinks te onderzoeken. Dit is volgens de eerste verkenning de meest logische eerste stap op weg naar het formeren van een nieuw kabinet. De VVD is de grootste partij; de andere drie partijen waren grote winnaars bij de verkiezingen.

De actieve rol van de koning bij de informatie en formatie van een nieuw kabinet is kleiner geworden sinds 2012. Maar hij wordt nog wel op de hoogte gehouden van het proces.