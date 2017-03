BRUSSEL – De moeder van de Belgische ‘koningsdochter’ Delphine Boël betreurt dat de rechtszaak over de vaderschapskwestie voorlopig is geblokkeerd. De rechtbank in Brussel verwierp dinsdag Boëls eis om het vaderschap van haar wettelijke vader Jacques Boël te betwisten. Uit een DNA-test is gebleken dat hij haar niet heeft verwekt.

De 48-jarige Boël probeert sinds 2013 via de rechter erkend te krijgen dat zij de dochter is van koning Albert II. Een biologische band alleen volstaat niet om een vader-dochterrelatie aan te tonen, ook de integratie in een familie telt, aldus de rechter.

Haar moeder, Sybille de Selys Longchamps, vindt volgens haar advocaat dat de rechtbank een ‘fictieve interpretatie’ geeft van de relatie tussen Boël en haar wettelijke vader. De Selys zou tussen 1966 en 1984 een relatie met Albert hebben gehad.

Delphine Boël heeft aangekondigd in beroep te gaan.