Het begon als een geintje, mijn odes aan de koning. Ik bezig dezelfde termen die mensen gebruiken bij koningin Máxima, maar wanneer ik de uitstraling van Willem-Alexander roem of zeg dat hij zo fotogeniek is, vindt de redactie dat opeens grappig. ‘Justine is op de koning’, roept mijn team wanneer ik een foto van hem op A3-formaat print en ophang tussen het vrouwengeweld op de redactie. Een koningin of prinses aan de muur vindt niemand vreemd, een koning wel. Het geintje is uitgegroeid tot een echte ode op papier en niet alleen in dit editorial: we besloten vorig jaar al dat we nog voor de 50ste verjaardag van de koning een speciaal nummer zouden maken voor en over hem.

Mijn dierbaarste herinnering aan de koning is een reis naar Afrika in 1999. Er was slechts één andere journalist mee en de sfeer was ontspannen – en zo nu en dan ook erg gezellig. De koning hielp me toen mijn cameraman ziek was en ik een poging deed diens apparatuur te bedienen om mijn interview met Willem-Alexander tegelijkertijd te filmen. Maar ook de persoonlijke felicitatie voor ‘een nieuwe kapitein, nou ja, nieuw bent u niet, op een vertrouwd schip’, in de week van mijn aanstelling als hoofdredacteur van Vorsten, staat in mijn geheugen gegrift.

Ik benaderde de afgelopen twee maanden diverse mensen die hem van dichtbij hebben meegemaakt. Met Erica Terpstra sprak ik opnieuw over haar bewondering voor de sportieve bijna-Abraham. ‘De leukste verhalen vertel ik maar niet’, maar er blijft genoeg over. Bijna iedereen noemt zijn gevoel voor humor als een kenmerkende typering van de koning. Dat herken ik. Ik volgde de koning al toen er nog geen Máxima aan zijn zijde was en hij zich begon te verdiepen in waterbeheer. De grappen waren niet van de lucht en hij werd in eerste instantie niet erg serieus genomen. ‘Van pils naar water’ en andere flauwe opmerkingen hoorde ik wanneer ik vertelde dat ik de Prins van Oranje volgde. Hij heeft de wereld een koninklijk poepie laten ruiken door bijvoorbeeld, nu we het er toch over hebben, sanitatie op de wereldagenda te krijgen.

Anders dan menig gesprekspartner heb ik me nooit afgevraagd hoe Máxima ‘toch in vredesnaam is gevallen voor de charmes van de prins.’ Een hardwerkende man met humor en hart voor ‘de zaak’. De manier waarop hij met kinderen omgaat, is vertederend, de manier waarop hij in gesprek gaat met alle lagen van de bevolking is oprecht, geïnteresseerd en ja, wanneer de situatie het toelaat, met humor.

Dit extra dikke nummer staat vol verhalen over en foto’s van ons staatshoofd en daar waar de situatie het toelaat ook mét humor. Bovendien hebben we een dubbelzijdige poster voor u gemaakt. Op de ene kant staan de vele gezichten van de koning, op de andere zijde de koning in de koningsmantel, omlijst door het Wilhelmus. En wat zou het leuk zijn als u op Koningsdag niet alleen de vlag met oranje wimpel uitsteekt, maar ook de poster voor uw raam hangt. Dan kleurt Nederland niet alleen oranje, maar krijgt de dag een extra vorstelijk tintje.