PartyQueen Elizabeth

Het bijhouden van het Britse koninklijke nieuws is inmiddels een dagtaak. Althans, als we al het nieuws even zwaar zouden wegen en dat doen we niet. Veel informatie is, zoals we dat noemen, boterzacht en gefundeerd op roddels. Maar de laatste tijd komt er vooral veel écht nieuws uit de Britse paleizen en dit heeft alles te maken met het platina jubileum van koningin Elizabeth. Drie dagen lang feest in haar koninkrijk. Voor de organisatie is het geen makkelijke opgave. De koningin is op leeftijd en zal niet letterlijk de partyqueen kunnen uithangen en niet bij alle festiviteiten aanwezig zijn. In haar familie zijn ook wat issues die op zijn minst uitdagend te noemen zijn. Harry komt met zijn gezin over uit Amerika. Meghan liet eerder een bom ontploffen door haar openhartigheid in het interview met Oprah. Tegelijkertijd is ze wel de moeder van Archie en de naar de Queen vernoemde Lilibet, achterkleinkinderen van Elizabeth. En de kleine Lilibet zal voor het eerst in haar leven voet in Engeland zetten en voor het eerst spelen op de paleizen waar haar vader is opgegroeid.

Gouden Koets van stal

De werkende royals, als we ze zo mogen noemen, hebben een drukke agenda rondom het jubileum. Juist omdat Elizabeth niet meer zo fit is als bij de start van haar regeerperiode, is de hulp van haar familie zeer gewenst. Zo gaan William en Kate naar Wales om ook met dat deel van het koninkrijk stil te staan bij deze mijlpaal. Prinses Anne neemt Schotland voor haar rekening en prins Edward en Sophie, Gravin van Wessex bezoeken Noord-Ierland. Het programma van de drie dagen feest zit stampvol. Persoonlijk vind ik het bijzonder dat de Gouden Koets weer door de Londense straten zal rijden. Deze koets heeft een geschiedenis van 260 jaar en zal op 5 juni, tijdens de optocht ter ere van het jubileum, na twintig jaar weer te zien zijn zoals het hoort, voortgetrokken door acht paarden. De koningin zal te zien zijn, maar zit zelf niet in de koets. Klinkt ingewikkeld, maar is het niet. Op de vensters van het rijtuig worden filmbeelden geprojecteerd van de dag waarop Elizabeth in 1953 gekroond werd. Toen zat ze er wel in.

Het mooiste cadeau

De laatste keer dat we haar fysiek in de Gouden Koets hebben gezien, was bij haar jubileum in 2002 en daarvoor in 1972, ook bij haar jubileum. Deze koets wordt dus bij hoge uitzondering ingezet. Maar het meest kijk ik uit naar de jubilaris zelf. We zien haar niet meer zo vaak en als we haar zien, zien we een wat frêle dame die na corona en het overlijden van haar echtgenoot een spreekwoordelijk jasje heeft uitgedaan. Ook al kan ze niet bij alle festiviteiten persoonlijk aanwezig zijn, ik hoop dat ze in goed gezelschap en met haar hondjes op televisie alle festiviteiten kan volgen. En wie weet is haar grootste cadeau wel dat de familie na twee jaar weer samen is.