Koningsdag als vanouds: feest!

Wat gebeurt er met een stad als er na twee jaar pandemie weer een ouderwetse Koningsdag gevierd kan worden in aanwezigheid van de jarige koning en zijn familie? Het dak gaat eraf! En wat gebeurt er met een koninklijke familie wanneer ze, zoals Willem-Alexander het noemde, ‘twee jaar opgesloten hebben gezeten’? Zij halen persoonlijk het dak ervan af! Zo uitzinnig als in Maastricht heb ik koningin Máxima niet meer gezien sinds 2001, haar kennismakingstoer door Nederland. Op de voor haar typerende killer heels danste ze bijna over de ongemakkelijke kinderkopjes de koninklijke route door Maastricht. Rowwen Hèze was fantastisch, André Rieu ontbrak natuurlijk ook niet, maar het muzikale hoogtepunt vond ik toch echt de dj’s Lucas & Steve die nog geen half uur na aankomst de koninklijke voetjes van de vloer kregen. Ze werden daarbij bijgestaan door niemand minder dan Amalia, de Prinses van Oranje. Zij bediende de special effects. Haar timing was perfect op de beat! Máxima danste met de dansers en ook haar timing was perfect op de muziek, maar dat weten we al langer. Prins Floris (zelf dj, hij trad als zodanig op in de middag ná het bezoek aan Maastricht), prins Pieter-Christiaan en zeker prins Maurits verrasten mij het meest. Wat een swingende royals!





Net voor deze act had het koningspaar een streeklikeurtje aangeboden gekregen en gedronken, en velen zagen dit als oorzaak van de losse heupen en het aanstekelijk enthousiasme. Ik niet. Een groot deel van het koninklijk gezelschap had de nacht doorgebracht in een hotel net buiten Maastricht. Een hotel dat bekendstaat om de appelmoes met de kers, dan weet u het wel. Ik denk dat het feesten dus al op 26 april is begonnen en de stemming een dag later nog kakelvers is, na twee jaar geen feestjes met oranje gekleed publiek. U leest er alles over vanaf pagina 14. En u kunt nog meer Koningsdag zien, wanneer u dat wenst. Sterker nog: u kunt nog veel meer zien van de royals dan dat u leest in deze uitgave van Vorsten. Vorsten viert immers ook feest! Abonnees hebben nu gratis toegang tot een app waarin u niet alleen Vorsten kunt lezen en de foto’s kunt bekijken, maar ook extraatjes kunt verwachten, zoals foto’s, podcasts, video’s en alles wat we u maar kunnen voorschotelen. U ziet een icoontje bij de verhalen én in de inhoudsopgave, zodat u weet waar we al dat lekkers hebben toegevoegd. Gewoon wat extra’s van ons voor u als abonnee. Hoe leuk is dat! Op pagina 105 ziet u hoe u deze app gratis én makkelijk kunt installeren. U hoeft zich alleen maar even te registreren en heeft vervolgens Vorsten altijd bij de hand, op uw telefoon, tablet of computer. Het is feest bij Vorsten en dat vieren we graag sámen met onze abonnees. Ik wens u heel veel leesplezier, met deze gedrukte Vorsten én digitaal!