Prinses Ariane is maandag jarig. De jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima is tien jaar geworden.

Ariane, voluit Ariane Wilhelmina Máxima Ines, is derde in de lijn van troonsopvolging. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst rijdt ze in haar vrije tijd graag paard, doet ze aan hockey, tekenen en jazzballet. Ook speelt de prinses gitaar.

Om aandacht zit Ariane ook niet verlegen. Met Valentijnsdag kreeg ze een liefdesbrief van een negenjarige jongen uit Tilburg. De knaap kreeg vervolgens een bedankbriefje van de koning en koningin.