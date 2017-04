De flamboyante Duitse vorstin Gloria von Thurn und Taxis heeft in een interview met Die Welt een vurig pleidooi gehouden voor emeritus-paus Benedictus XVI. Die wordt zondag negentig jaar en volgens vorstin Gloria is haar landgenoot als kerkvorst nooit fair behandeld. “Iedereen heeft altijd geprobeerd een haar in de soep te vinden. Wat hij deed deugde nooit, ook als het wel goed was.”

Gloria von Thurn und Taxis (57) is een van de rijkste zakenvrouwen in Duitsland en geniet daarnaast bekendheid als kunstenares, en in de jaren tachtig ook door haar extravagante levensstijl die haar de bijnaam ‘punk prinses’ opleverde. Na het overlijden van haar man Johannes in 1990 is ze niet minder uitgesproken, maar wel zuiniger en zakelijker geworden. Vorig jaar zat Gloria aan tafel met koning Willem-Alexander en koningin Máxima toen die op bezoek waren in München.

De vorstin is katholiek en steekt in het vraaggesprek haar bewondering voor Benedictus niet onder stoelen of banken. Ze vindt dat hij minstens zoveel lof en waardering verdient als zijn opvolger paus Franciscus, die overigens veel beter heeft begrepen dat goede public relations belangrijk zijn. “Zelfs protestanten mogen hem!”, aldus Gloria. Ze hoopt dat de geschiedenis gunstiger zal oordelen over Benedictus dan nu zijn tijdgenoten.