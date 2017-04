LINGEWAAL – Pieter van Vollenhoven opent woensdagmiddag 10 mei het WO II- en Vliegeniersmuseum in Fort Vuren in de gemeente Lingewaal. Het museum vormt samen met een herinneringsroute een eerbetoon aan de bemanning van zes geallieerde vliegtuigen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn neergestort in Lingewaal.

Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag laten weten. Het museum toont onder andere vliegtuigonderdelen en persoonlijke spullen van de geallieerde vliegeniers uit de VS, het Verenigd Koninkrijk, Polen en Nieuw-Zeeland. Vier van de zeven bemanningsleden kwam om. Twee werden krijgsgevangen gemaakt, en de laatste wordt nog steeds vermist.

Het nieuwe museum schenkt ook aandacht aan onderwerpen als dwangarbeid in de oorlog, de Jodenvervolging en de Nederlandse burgerslachtoffers.