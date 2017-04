Ruim twintig fotografen en schrijvers werken op Koningsdag mee aan een boek dat binnen vijftig uur na aankomst van Willem-Alexander in Tilburg in de boekhandels ligt.

Enkele maanden geleden ontstond bij de Tilburgse schrijvers Ronald Peeters en Ed Schilders het idee om een boek te maken over het bezoek dat de koninklijke familie op de vijftigste verjaardag van Willem-Alexander aan Tilburg brengt.

Bijzonder is dat het boek zo snel mogelijk wordt samengesteld, vormgegeven en gedrukt, zodat het al op zaterdag aan de koning kan worden aangeboden als aandenken aan zijn bezoek aan Tilburg.

Het boek Koning Willem-Alexander ziet Abraham in Tilburg gaat 144 pagina’s tellen en bevat naast het verslag van het koninklijk bezoek in woord en beeld ook andere bijdragen, meldt uitgever Gianotten. Speciaal voor deze gelegenheid gaan de stadsdichters gedichten maken. Ook wordt er in een hoofdstuk aandacht besteed aan 250 jaar Oranje in Tilburg.