LONDEN – Catherine, de hertogin van Cambridge, maakt tijdens haar bezoek aan Luxemburg een cultureel uitstapje. De echtgenote van de Britse prins William gaat langs bij het Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean, maakte Kensington Palace vrijdag bekend.

Catherine reist op 11 mei in haar eentje af naar Luxemburg voor de herdenking van het Verdrag van Londen. In dat verdrag uit 1867 werd vastgesteld dat Luxemburg voortaan een neutrale staat was. De hertogin, die kunstgeschiedenis studeerde, bekijkt diezelfde dag de moderne kunst die is tentoongesteld in het in 2006 geopende Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean.

Het eendaagse bezoek aan Luxemburg is de tweede buitenlandse reis die Catherine zonder William maakt. In oktober maakte ze haar eerste solobezoek, toen vloog ze naar Den Haag. In het Mauritshuis bekeek ze een aantal topstukken uit de kunstcollectie van de Britse koninklijke familie. Ook lunchte Catherine met koning Willem-Alexander.