AMSTERDAM – De expositie ’50 jaar’ die vrijdagavond wordt geopend in het Koninklijk Paleis in Amsterdam krijgt een verlenging van tien dagen. Dat is vrijdag bij de voorbezichtiging bekendgemaakt.

De tentoonstelling is georganiseerd ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van koning Willem-Alexander en geeft in vijf opstellingen in vogelvlucht een beeld van Nederland sinds 1967, het geboortejaar van Willem-Alexander. Het paleis is vanaf vrijdagavond 22.00 uur vijftig uur onafgebroken open voor het publiek. De 12.500 gratis toegangskaarten zijn echter al allemaal de deur uit. Mede daarom komt er een verlenging tot en met 14 mei, wanneer het Koninklijk Paleis op 5 mei weer ‘gewoon’ opengaat voor betalende bezoekers.

De expositie toont onder meer de nooit eerder getoonde en vanwege het niet openbaar maken daarvan veel besproken doctoraal scriptie van Willem-Alexander, naast onder meer de trouwjurk van koningin Máxima, de flipperkast die de prinsen tot hun beschikking hadden in paleis Huis ten Bosch, het ruimtepak van André Kuipers en ‘stier Herman’.