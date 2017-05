DEN HAAG – De Nederlandse koninklijke familie is dinsdag en woensdag met een flinke afvaardiging aanwezig bij de festiviteiten in Oslo ter gelegenheid van de tachtigste verjaardagen van koning Harald en koningin Sonja. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst maandagmiddag bekend.

Behalve koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan ook prinses Beatrix, prins Constantijn en prinses Mabel naar Noorwegen. De Noorse koning was peetvader van prins Friso en prinses Mabel was tien jaar geleden met haar man ook bij het feest ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de koning. Prins Constantijn en prinses Laurentien waren er toen ook bij.

Het Luxemburgse hof liet eveneens maandag weten met vier man naar Oslo te gaan: groothertog Henri, groothertogin Maria Teresa, erfgroothertog Guillaume en zijn vrouw Stéphanie. Eerder hadden de koningsparen van België en Zweden hun komst al aangekondigd, alsmede koningin Margrethe van Denemarken en het Spaanse emeritus-koningspaar Juan Carlos en Sofia. Ook de presidenten van IJsland en Finland zijn van de partij.

In Noorwegen wordt flink uitgepakt voor de dubbelverjaardag, met een galadiner in paleis op dinsdagavond, een korte cruise in de Oslofjord en een groot door de Noorse regering aangeboden diner in de Opera op woensdag.