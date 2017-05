Het Noorse koningspaar heeft dinsdagmorgen in het Koninklijk Paleis in Oslo gelukwensen in ontvangst genomen van vertegenwoordigers van de hogere bestuursorganen, de rechterlijke macht, kerk en provincie- en stadsbesturen.

De receptie voor wat door het paleis wordt omschreven als ‘Det offisielle Norge’ – officieel Noorwegen – is traditie bij belangrijke verjaardagen in het koningshuis. Koning Harald is in februari tachtig geworden en echtgenote koningin Sonja wordt dat in juli.

Deze week wordt beider verjaardag officieel gevierd, met onder meer een galadiner met buitenlandse koninklijke gasten in het paleis en een door de regering aangeboden diner in de Opera van Oslo woensdag. De ontvangst in het paleis voor onder meer de premier, vertegenwoordigers van parlement en Hoge Raad, het leger en de bisschoppen, vormde het eerste programma-onderdeel.

Dinsdagavond is de bevolking uitgenodigd om de jarigen vanaf het voorplein van het paleis toe te zingen, en daarna is gala waarbij de staatshoofden van België, Denemarken, Finland, IJsland, Luxemburg, Monaco, Nederland en Zweden ook aanschuiven.