OSLO – Koning Harald en koningin Sonja van Noorwegen hebben tijdens hun gezamenlijke speech woensdagavond teruggeblikt op hun leven en toonden zich dankbaar voor alles wat zij mochten meemaken. Ook waren er tijdens het banket ter ere van hun tachtigjarige verjaardagen warme woorden voor elkaar.

“Wat mij het meeste vervult op een dag als vandaag is dankbaarheid”, zei Harald tijdens het galadiner dat door de Noorse regering was aangeboden. “Dankbaarheid voor een rijk en zinvol leven in een land dat een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. Van oorlog en bezetting naar welvaart. Van het feit dat ik van vluchteling als kind ben uitgegroeid tot een goede volwassen monarch.” Dat ging volgens Harald ‘in goede en in slechte tijden’ op zowel persoonlijk als op nationaal vlak. “Maar wat overblijft is een gevoel van geluk.”

Sonja voegde daaraan toe: “Het feit dat de koning en ik hier vandaag samen staan is het resultaat van een lange reis vol weerstand, liefde, frustratie, vriendschap, humor en voor een groot deel koppigheid”, zei de koningin, die eveneens sprak van een ‘rijk leven’. “Op een dag als vandaag dank voor mijn gezondheid, voor de kansen en dat ik mag leven in dit land waar we allemaal zo van houden.”

Harald sprak later liefdevol richting zijn Sonja. “Ik had dit niet zonder mijn vrouw kunnen doen die al bijna vijftig jaar aan mijn zijde staat.”

Bij het galabanket waren woensdagavond diverse afgevaardigden van de Europese koningshuizen aanwezig. Namens Nederland waren koning Willem-Alexander en koningin Máxima erbij.