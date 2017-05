DUBLIN – Prins Charles en zijn vrouw Camilla hebben woensdag op hun tweede dag in Ierland de Ierse president Michael Higgins en diens echtgenote Sabina ontmoet. De twee werden ontvangen in Áras an Uachtaráin, de ambtswoning van Higgins in Dublin.

Het is de derde keer dat Charles in het huis van de Ierse president komt. In 1995 was hij er voor het eerst, toen Mary Robinson het ambt vervulde en de Britse prins kwam in 2002 ook bij haar opvolger president Mary McAleese over de vloer.

Nadat Charles het gastenboek had getekend, had hij een persoonlijk gesprek met Higgins. Daarna volgden nog ontmoetingen met jongeren die uitblinken op het gebied van onder meer sport, kunst, muziek en wetenschap. Woensdagavond staat een diner met het presidentspaar op het programma.

Charles en Camilla reizen vier dagen door Noord-Ierland en de Ierse Republiek. Het prinselijk paar begon woensdag in het noordoosten van Noord-Ierland. Het is voor het derde achtereenvolgende jaar dat het Charles en Camilla een officieel bezoek brengen aan het buurland.