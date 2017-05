Prinses Beatrix reikt woensdag 14 juni drie Zilveren Anjers uit in het Koninklijk Paleis Amsterdam. De onderscheidingen van het Prins Bernhard Cultuurfonds worden toebedeeld aan Jan Buisman uit Den Haag, Elise Wessels-van Houdt uit Amsterdam en Pieter Breuker uit Veenwouden.

Buisman krijgt de onderscheiding voor zijn bijdrage aan de geschiedenis van de meteorologie en in het bijzonder de publicaties Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Elise Wessels-van Houdt ontvangt een Zilveren Anjer voor haar rol als moderne mecenas voor de podium- en beeldende kunsten. Pieter Breuker krijgt een Zilveren Anjer vanwege zijn bijdrage aan de cultuurhistorie en in het bijzonder de kaats- en sportgeschiedenis in relatie met kunst en cultuur.

De Zilveren Anjer wordt sinds 1950 jaarlijks toegekend aan personen die zich vrijwillig en onbetaald hebben ingezet voor de cultuur of de natuur in het Koninkrijk der Nederlanden. Prins Bernhard heeft tot zijn overlijden in 2004 de onderscheidingen uitgereikt. In 2005 heeft Prinses Beatrix deze taak overgenomen.