Beelden Elizabeth en Philip in kathedraal

Koningin Elizabeth en haar man prins Philip krijgen ieder een eigen beeld in de kathedraal van Norwich. De beelden worden geplaatst ter ere van het regeringsjubileum van Elizabeth, die volgend jaar 65 jaar op de troon zit. Dat melden Britse media.

De beelden worden geplaatst in het oude klooster van de kathedraal boven de stenen troggen waar eens de monniken hun handen voor en na de maaltijden wasten. Daar staan ook beelden van Elizabeths voorgangers koning George V, haar opa, en koning George VI, Elizabeths vader.

“Het is bekend dat de koningin en de hertog van Edinburgh erg van Norfolk houden”, zegt bisschop Graham Jones tegen de Eastern Daily Press. “Ik denk dat veel mensen in de regio blij zijn met het voorstel om twee lege niches in het klooster op te vullen met beelden van de koningin en prins Philip.”