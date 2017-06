Prins William heeft woensdagmiddag in Mesen, de kleinste stad van België, de herdenking van de Mijnenslag van 1917 bijgewoond. Namen het Belgische koningshuis was prinses Astrid bij de herdenking in het Peace Park aanwezig.

De Mijnenslag van 1917 was een mijlpaal in de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de Mijnenslag werden de Duitse linies ondertunneld door de Britten. Ze installeerden er 23 dieptemijnen waarvan er op 17 juni in de ochtend negentien tot ontploffing werden gebracht. Dit jaar zijn er tal van herdenkingen, van de Britten, Ieren, Australiërs en Nieuw-Zeelanders.

Het Peace Park in Mesen is een monument voor alle Ierse soldaten die het leven lieten tijdens WOI. Tijdens de herdenking werden brieven voorgelezen van soldaten die in Mesen vochten. Er werd ook muziek gespeeld door de Royal Band of the Belgian Navy. Zo werd de Messines Suite speciaal ter nagedachtenis van de Mijnenslag gecomponeerd. Tijdens het muzikaal intermezzo legden Britse, Ierse en Vlaamse kinderen bloemen neer.

Prinses Astrid, de Britse prins William en de Ierse premier Enda Kenny legden kransen neer bij het monument. Die waren symbolisch gesierd met klaprozen.