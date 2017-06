Koningin Máxima maakte dinsdag een dubbelslag. Ze combineerde een bezoek aan het jarige Rosarium in Winschoten met de lancering van Burendag in Nieuw Buinen, op een half uur rijden.

Voor de eerste afspraak had de koningin een officieel gevolg mee – uitrijders van de politie op motoren, hofdame en adjudant – en in Drenthe was het iets informeler. De hoed bleef achterwege en Máxima werd slechts vergezeld door persoonlijk adviseur Pien Zaaijer.

In Nieuw-Buinen was de publieke belangstelling ook iets kleiner dan in Winschoten, waar duizenden mensen op de been waren om een glimp op te vangen van het koninklijk bezoek. De hoed kon maar weinigen bekoren. “Veel te groot. Zo zie je haar gezicht niet”, klaagde menig Groninger.

Nog veel mooier

De koningin had in Drenthe de taak het startsignaal te geven voor Burendag, die op 23 september wordt gehouden en waarvoor organisaties zich vanaf dinsdag kunnen opgeven om hulp of steun te krijgen van het Oranje Fonds en ’s lands bekendste koffiemerk. Douwe Egberts is al twaalf jaar van de partij, want, zonder kopje koffie ga je niet buurten zoals Máxima te horen kreeg.

Vooraf werd de koningin in het Dorpshuis bijgepraat over de werkzaamheden, uitdagingen en successen van de vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen. Máxima was vooral nieuwsgierig naar het effect van Burendag, hoe het helpt om mensen bij elkaar te brengen en of het nog steeds groeit. Binnen de beperkte financiële mogelijkheden, was er nog steeds groei vertelde voorzitter Derk Smit en het was een goede manier om jong en oud bij elkaar te krijgen.

Zijn enthousiasme werd ook door andere gesprekspartners gedeeld. “Ik verheug me er nu al op”, aldus Appie Visser, die de koningin toevertrouwde dat ze er in het echt nog veel mooier uitzag dan op televisie.