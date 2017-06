Kroonprins Haakon heeft zijn voetbalteam Team Skaugum de zege bezorgd in wat de Noren “de belangrijkste wedstrijd van het jaar” noemen. Het traditionele duel wordt gespeeld op het landgoed Skaugum, het officiële verblijf van het Noorse kroonprinselijk paar.

Aan de wedstrijd doen zowel kinderen als volwassenen mee. Naast Haakon trok ook zijn vrouw Mette-Marit de voetbalschoenen aan en ook prinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus kregen een plekje in Team Skaugum. De Noorse voetballegende Jan Åge Fjørtoft was coach en hij had hulp van Caroline Graham Hansen en Ingvild Isaksen, speelsters van het Noorse nationale vrouwenteam. De tegenstander was een gemengd team uit Lilleström, LSK Unified. Die ploeg bestond uit volwassenen en kinderen met een handicap of verstandelijke beperking.

In de Skaugum Arena, zoals de tuin van het landgoed op de wedstrijddag heet, ontspon zich een spannend duel, dat ook nog eens live werd uitgezonden op Facebook. Bij rust ging het team uit Lilleström nog aan de leiding, maar na de pauze tapte Team Skaugum uit een ander vaatje. Het werd uiteindelijk 6-5 voor de ploeg van kroonprins Haakon. Hij zorgde zelf voor de winnende treffer.

De belangrijkste voetbalwedstrijd van het jaar wordt georganiseerd door Haakon en Mette-Marit in samenwerking met de Noorse voetbalbond. Doel is om te laten zien dat voetbal een sport is voor iedereen.