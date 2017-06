LONDEN – Verscheidene leden van de Britse koninklijke familie hebben dinsdag afscheid genomen van gravin Mountbatten van Birma. De peetmoeder van prins Charles overleed twee weken geleden op 93-jarige leeftijd.

De uitvaart in St Paul’s Church werd bijgewoond door koningin Elizabeth, haar man prins Philip en haar kinderen prins Charles, prinses Anne en prins Andrew. Ook Sophie, de echtgenote van prins Edward, was bij de uitvaart. Verder werden de hertogin van Gloucester, de hertog van Kent, prins Michael van Kent en prinses Alexandra door Britse media gezien bij de kerk in Londen.

Prins Charles sprak tijdens de dienst. Hij liet na het overlijden van Patricia Mountbatten, een volle nicht van prins Philip, weten dat hij “diep bedroefd” was vanwege de dood van “mijn bijzondere peermoeder”. “Ze speelde een belangrijke rol in mijn leven en ik zal haar aanwezigheid erg missen.”

Gravin Mountbatten, die in 1979 een bomaanslag door de IRA overleefde, was goed bevriend met koningin Elizabeth. Toen de gravin in 1946 trouwde was de toenmalige prinses Elizabeth een van haar bruidsmeisjes. Bij de bomaanslag door de IRA kwamen de vader en een van de zoons van de gravin om het leven. Ze gebruikte haar persoonlijke ervaring met verlies om andere ouders die een kind verloren hadden te helpen.