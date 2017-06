MADRID – Het Spaanse koningspaar heeft woensdag in het parlementsgebouw, het Palacio de las Cortes, in Madrid de plechtige vergadering bijgewoond waarin werd stilgestaan bij de veertigste verjaardag van de eerste democratische verkiezingen na de Franco-dictatuur.

Die verkiezingen vonden plaats op 15 juni 1977 en hebben Spanje gevormd zoals het nu is, aldus koning Felipe in een toespraak tot de verenigde vergadering van Huis van Afgevaardigden en Senaat. Hij citeerde de woorden van zijn vader koning Juan Carlos bij de opening van het toen gekozen parlement: ”De democratie is begonnen.”

Aan het huidige parlement de taak de democratie ook te consolideren aldus Felipe, die zijn diepste dankbaarheid, eer en bewondering uitsprak voor de voorgaande generaties die hadden gestreden om van Spanje een democratie te maken. Stilstaan bij 15 juni 1977 betekende ook rekenschap geven van de periode die eraan vooraf ging, tijden van geweld, staatsgrepen, oorlog, beperking van de vrijheid en vijandschap tussen burgers. “Het was een turbulent en onzeker tijdperk.”

Ballingschap

Het toen gekozen parlement verenigde Spanjaarden van verschillende afkomst en generaties, met verschillende opvattingen en overtuigingen, soms teruggekeerd uit ballingschap, maar met één doel voor ogen: onverdraagzaamheid en uitsluiting moesten verdwijnen, dogmatisme vervangen door respect voor de opvattingen van anderen.

Vanaf dat moment, zo zei Felipe, ,,begonnen de Spanjaarden als burgers te genieten van hun eigen burgerlijke, politieke en sociale rechten, middels een democratisch regime dat garant stond voor pluraliteit en waar politieke verandering tot stand kwam door middel van vrije verkiezingen.”

Herinnering

Felipe haalde in zijn rede ook een persoonlijke herinnering op. ,,Op 15 juni 1977 was ik nog maar negen jaar. Net als veel andere kinderen en jongeren van ons land was ik me niet volledig bewust van wat er gebeurde in Spanje, maar ik voelde wel de intensiteit van het moment.”

Na de plechtigheid openden koning en koningin in het parlementsgebouw een expositie over veertig jaar democratie. Spanje houdt de viering een jaar in stand, want volgend jaar bestaat de eerste democratische grondwet in het post-Francotijdperk ook veertig jaar.