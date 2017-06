LONDEN – David Barber, de koninklijke zwanenteller van Groot-Brittannië, maakt zich zorgen. Hij ziet het aantal jonge zwanen in de Theems al jaren teruglopen en vreest ook dit jaar weer minder jonge dieren aan te treffen. Van 17 tot 21 juli gaat hij die zwanen, eigendom van koningin Elizabeth, weer tellen.

“We hopen dat de neerwaartse trend in 2017 wordt omgebogen. We hebben veel berichten gekregen over grote aantallen jonge zwanen”, begint Barber zijn bericht van vrijdag hoopvol. “Maar de gevaren waaraan zowel jonge als volwassen zwanen worden blootgesteld, blijven jaar na jaar invloed hebben op het aantal dieren dat overleeft.”

De dieren moeten het niet alleen opnemen tegen hun natuurlijke vijanden, ook worden ze volgens de zwanenteller steeds vaker aangevallen door honden. “Bovendien hebben we berichten ontvangen over gestolen eieren, broedende zwanen die lastig worden gevallen door vandalen en afgemaakte dieren.”

Delicatesse

Barber roept de Londense hondenbezitters op hun viervoeters onder controle te houden als ze ze in de buurt van de Theems uitlaten. “Dergelijke aanvallen kunnen makkelijk voorkomen worden.”

De zwanen op de Theems worden elke zomer geteld. De jongen worden gewogen, opgemeten, onderzocht en geringd. Die traditie gaat terug tot de twaalfde eeuw, toen zwaan een delicatesse was en graag werd opgediend tijdens de feestbanketten van de koninklijke familie. Sindsdien behoren alle niet-gemerkte zwanen in open water toe aan het Britse koningshuis.