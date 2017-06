WASSENAAR – Koning Willem-Alexander heeft vrijdagochtend bezoek gehad van Eugene Rhuggenaath, de nieuwe minister-president van Curaçao. Hij ontving hem op de Eikenhorst voor een kennismakingsgesprek.

Rhuggenaath is sinds eind vorige maand premier van Curaçao. Eerder op de dag had hij ook een kennismakingsgesprek met minister-president Mark Rutte. Die ontmoeting vond plaats op het ministerie van Algemene Zaken.

Het is de eerste keer dat Rhuggenaath in Nederland is sinds zijn aantreden op 29 mei.