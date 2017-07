OSLO – Een opgetogen koningin Sonja heeft dinsdag in het park bij het Koninklijk Paleis in Oslo haar verjaardagscadeau geopend: de Koningin Sonja KunstStal. Daar kan het publiek vanaf woensdag terecht om de dubbele openingstentoonstelling te zien met foto’s uit de verzameling van koningin Maud en een selectie van grafische kunst van 166 Noorse kunstenaars.

In haar openingstoespraak verklapte koningin Sonja hoe haar echtgenoot koning Harald haar vorig jaar oktober naar deze plek had meegenomen om te vertellen dat ze de voormalige koninklijke stallen als cadeau zou krijgen. De stallen die sinds de Tweede Wereldoorlog in gebruik waren als garage en opslagplaats zouden worden omgetoverd tot KunstStal.

Sonja was sprakeloos en realiseerde zich meteen dat er heel wat werk moest worden verricht. “Verbazend dat het allemaal is gelukt”, zei ze tenmidden van familie, vrienden en vertegenwoordigers van regering, parlement en Hooggerechtshof.

Uniek inkijkje

De stallen zijn begin vorige eeuw gebouwd naar voorbeeld van de ‘Royal Mews’ van Buckingham Palace door de uit Engeland afkomstige koningin Maud. Zij was gek op paarden en paardrijden, en verbleef grote delen van het jaar ook in haar geboorteland waar ze zich bekommerde om haar edele viervoeters. Na het overlijden van Maud raakten de stallen in ongebruik, tot koning Harald er voor de tachtigste verjaardag van zijn vrouw een nieuwe bestemming voor vond.

Sonja vond het passend dat een van de eerste exposities er een is van foto’s gemaakt door haar verre voorgangster. Maud liet zo’n 20.000 opnamen achter die een uniek inkijkje geven in het leven aan het hof. Daarnaast is er grafische kunst te zien, waarmee Sonja zich persoonlijk zeer verwant voelt. Ze was dan ook heel gelukkig.