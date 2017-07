De Noorse vlag kan uit, want koningin Sonja van Noorwegen viert dinsdag haar tachtigste verjaardag. De Noren kunnen dinsdagmiddag in het koninklijk paleis in Oslo een felicitatieregister tekenen, maar er is ook online de mogelijkheid om de vorstin te feliciteren via de website van het Noorse koningshuis of via Facebook. De felicitaties stromen binnen.

Dinsdagochtend komen de parlementsvoorzitter, premier Erna Solberg en de voorzitter van het Hooggerechtshof naar het paleis om hun gelukwensen over te brengen. Vervolgens hebben de diplomatieke vertegenwoordigers in Noorwegen anderhalf uur de tijd om hun felicitaties op papier te zetten.

Op de website van het Noorse koningshuis verscheen ook een nieuwe foto van Sonja. Haar tachtigste verjaardag is eerder dit jaar al uitgebreid gevierd, samen met de tachtigste verjaardag van koning Harald. Dat gebeurde onder meer met een galadiner met buitenlandse koninklijke gasten in het paleis en een door de regering aangeboden diner in de Opera van Oslo. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Beatrix en prinses Mabel waren namens Nederland aanwezig.

Koningin Sonja opent dinsdag haar eigen kunstmuseum in de voormalige koninklijke stallen op het terrein van het paleis. Aansluitend is er in het paleispark een picknick voor genodigden en ’s avonds viert de koninklijke familie de mijlpaal van Sonja nogmaals in Bygdø Kongsgård. Vanaf woensdag de KunstStall open voor het publiek.