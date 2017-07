De nieuwe burgemeester van Palma op het eiland Mallorca heeft in Spanje voor ophef gezorgd door in zijn werkkamer het gebruikelijke portret van het staatshoofd, koning Felipe, te vervangen door dat van een in 1937 geëxecuteerde republikeinse voorganger.

Burgemeester Toni Noguera is pas kort geleden aangetreden. De socialistische partij PSOE had met de linkse burgerbeweging Podemos een akkoord gesloten dat het burgemeesterschap zou worden gedeeld. Eerst twee jaar PSOE, daarna de partij van Noguera.

Een van zijn eerste handelingen was het verwijderen van de foto van de koning. In plaats daarvan hangt er nu een foto van dokter Emili Darder, in 1933 burgemeester van Palma en onder meer verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van kraanwater in de stad. Ook beijverde hij de autonomie van de Balaeren-eilanden, waarvan Mallorca deel uitmaakt.

Republikein

Darder was republikein en werd als zodanig gezien als vijand van de nationalisten die in juli 1936 een staatsgreep pleegden die de inleiding vormde tot de Spaanse burgeroorlog die tot 1939 duurde. Hij werd gevangen genomen en in februari 1937 gefusilleerd.

Volgens Noguera is Darder meer op zijn plaats in zijn werkkamer dan Felipe. Er zijn overigens tal van gemeenten in Spanje waar republikeins gezinde burgemeesters de laatste jaren portretten van de koning hebben verwijderd.