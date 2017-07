De advocaten van prinses Cristina dienen volgende week bij de rechtbank in Palma een verzoek in om 322.000 euro terug te betalen. Cristina heeft in een eerder stadium 587.000 euro borg moeten betalen, als voorschot op een mogelijke veroordeling in de corruptiezaak tegen haar echtgenoot Iñaki Urdangarin. In het vonnis echter viel het te betalen bedrag lager uit, 265.000 euro. Het verschil wil de prinses nu terughebben. Ze heeft daar ook recht op.

In de lang lopende procedure had de fiscale officier van justitie Pedro Horrach in februari 2014 alvast een flink bedrag geëist als een soort garantstelling, om er zeker van te zijn dat het geld ook zou binnenkomen na een eventueel vonnis.

Het bedrag was gebaseerd op een schatting van het profijt dat Cristina zou hebben gehad van de malversaties van haar man. Die diende bij verschillende overheden hoge rekeningen in voor niet of nauwelijks verleende diensten. De extra winst sluisde hij via allerlei omwegen weg, uit het zicht in elk geval van de fiscus. Ook Cristina profiteerde daarvan door het gebruik van een gezamenlijke rekening.

De rechtbank van Palma sprak de prinses in februari vrij van de meeste aantijgingen, al werd haar winst uit de oplichting bepaald op 265.000 euro. Dat geld is ze kwijt, maar op het teveel betaalde heeft ze automatisch recht vanaf het moment dat het vonnis definitief is. Dat is op 14 juli het geval, wanneer de beroepstermijn is verlopen. Tegen de vrijspraak is niemand in beroep gegaan, in tegenstelling tot het vonnis van Iñaki. Het OM wil een hogere straf en Iñaki zelf zoekt vrijspraak.