Prinses Eugenie ontving maandag zes kleine prinsesjes op Buckingham Palace, onder wie Harper Beckham. De dochter van David en Victoria Beckham vierde haar zesde verjaardag op het paleis en de kleindochter van de Britse koningin Elizabeth zorgde ervoor dat het kleine meisje zich even een echte prinses waande.

David en Victoria zijn goed bevriend met de Britse royals. De voormalig Spice Girl werd in april nog geridderd door prins William tot officier in de ‘most excellent order of the British Empire’ (OBE). De ex-topvoetballer ontving die onderscheiding veertien jaar geleden al.

Trotse vader David postte een foto op Instagram waarop te zien is hoe zijn dochter in een Elsa-jurk in een zaal van het paleis poseert met vijf vriendinnetjes en de prinses.