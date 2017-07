Driemaal is scheepsrecht voor de Spaanse koning Felipe. Dinsdag vliegt hij samen met koningin Letizia naar Londen voor het twee keer eerder uitgestelde staatsbezoek aan koningin Elizabeth en prins Philip. De Spaanse koning is de eerste van de drie in 2013 en 2014 aangetreden nieuwe Europese monarchen die door de langst dienende is uitgenodigd voor een staatsbezoek. De koningen Willem-Alexander en Filip zijn overigens wel komen kennismaken.

Dat Felipe zijn reis twee keer moest uitstellen had beide keren een politieke reden. Vorig jaar bleven twee achtereenvolgende parlementsverkiezingen in Spanje zonder duidelijk resultaat. Geen van de partijen had een meerderheid waardoor de vorming van een nieuwe regering bijzonder moeizaam verliep en de koning op de achtergrond nodig was om desgevraagd hand- en spandiensten te verlenen.

Koningin Elizabeth had er alle begrip voor dat Felipe om die reden niet kon komen. Op zijn beurt moest de Spaanse koning dit voorjaar zijn agenda aanpassen omdat de Britse premier Theresa May plotseling parlementsverkiezingen uitschreef om haar meerderheid in het Lagerhuis te versterken met het oog op de komende onderhandelingen met Europa over het verlaten van de EU. Als verkiezingsdatum koos ze 8 juni, midden tijdens het geplande staatsbezoek van Felipe.

Rijtoer

In onderling overleg werd toen besloten de visite een maand te verschuiven. Felipe arriveert dinsdag in de Britse hoofdstad, waar het officiële gedeelte van het bezoek dan op woensdag begint. Prins Charles onderbreekt zijn zondag begonnen vijfdaagse toer door Wales om samen met echtgenote Camilla het Spaanse koningspaar in hun hotel op te halen voor de welkomstceremonie op Horse Guards Parade.

Na een rijtoer naar Buckingham Palace en een lunch met de koningin, volgt ‘tea’ bij Charles en Camilla en daarna een ontmoeting in het Britse parlement. ’s Avonds is het staatsbanket in Buckingham Palace.