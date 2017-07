Het Spaanse koningspaar is in een zonnig Londen op Horse Guards Parade met groot ceremonieel ontvangen door koningin Elizabeth en prins Philip aan het begin van het tweemaal eerder uitgestelde staatsbezoek aan Groot-Brittannië. Koning Felipe en koningin Letizia waren kort daarvoor bij hun hotel opgehaald door prins Charles en echtgenote Camilla.

Op de paradegrond waar jaarlijks ook Trooping the Colour wordt gehouden en in 2012 bij de Olympische Spelen het beachvolleybaltoernooi werd afgewerkt, wachtte de koningin haar Spaanse bezoekers op. Na het spelen van de volksliederen en het inspecteren van de erewacht, stapte het gezelschap in de wachtende open rijtuigen voor de korte rit over de Mall naar Buckingham Palace.

Elizabeth en Felipe zaten in de eerste koets, prins Philip en koningin Letizia in het volgende rijtuig en daarachter reden Charles en Camilla. Maar ook voor de begeleidende Spaanse delegatie waren koetsen in plaats van de bij dit soort gelegenheden meer gebruikelijke luxe wagens of busjes. Langs de Mall stonden een paar duizend nieuwsgierige toeristen en Britten die net lunchpauze hielden.

Het koningspaar krijgt in Buckingham Palace een lunch aangeboden en gaat later op de middag langs bij het parlement en op theevisite bij prins Charles in Clarence House.