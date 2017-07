STOCKHOLM – Kroonprinses Victoria heeft voor haar veertigste verjaardag een zilveren kruidenstel gekregen van het Zweedse volk. Het cadeau werd haar vrijdag aangeboden. Estelle, de oudste dochter van de kroonprinses had meteen al bedacht wat er in het kruidenstel moest komen.

Dat vertelde Victoria kort nadat ze het cadeau in ontvangst had genomen. Ze kreeg het zilveren kruidenstelletje uit handen van premier Stefan Löfven en Urban Ahlin, de voorzitter van het Zweedse parlement.

In haar dankwoord vertelde Victoria dat dochter Estelle erg te spreken was over het cadeau. In het kruidenstel is er naast peper en zout plek voor nog een specerij. De kroonprinses vertelde dat Estelle al iets had bedacht. “Er moet chilipoeder in”, had ze volgens Victoria gezegd.