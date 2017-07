OSLO – De Noorse koningin Sonja was donderdagavond aanwezig op het culturele festival Riddu Riddu in het noorden van het land. De 80-jarige vorstin opende de 26e editie van het evenement dat de muziek, tradities en gebruiken van het Sami-volk viert. Het was de eerste keer dat de koningin Riddu Riddu bezocht, zo meldt het koningshuis vrijdag.

De Sami, ook wel Lappen genoemd, vormen een van oorsprong nomadisch volk dat verspreid over de noordelijkste stukken van Noorwegen, Zweden, Finland en Rusland woont.

Riddu Riddu werd in 1991 voor het eerst georganiseerd door een groep Sami-jongeren die in opstand kwamen tegen de onderdrukking van hun cultuur. Sindsdien is het festival uitgegroeid tot een meerdaags evenement met muziekoptredens, workshops, filmvertoningen, dans, literatuur en kunst vanuit verschillende oorspronkelijke culturen. Dit jaar staan de oorspronkelijke bewoners van Alaska en hun gebruiken en tradities centraal.

“Het is een eer om hier eindelijk te zijn”, zei de koningin in haar speech. “Riddu Riddu heeft een belangrijke rol gespeeld in de emancipatie van de Sami-cultuur en die toegankelijk gemaakt voor de rest van de wereld.”