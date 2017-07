BORGHOLM – Kroonprinses Victoria heeft genoten van de viering van haar veertigste verjaardag. Dat zei de Zweedse royal tijdens een feestelijk concert op Öland. Het concert werd gehouden om geld in te zamelen voor het speciale kinderfonds van Victoria.

In haar toespraak bedankte Victoria het Zweedse volk en de inwoners van Öland in het bijzonder. Ze vertelde fijne herinneringen te hebben aan de vakanties op het eiland. “Öland is voor mij het vakantieparadijs”, zei ze tot groot plezier van de aanwezigen.

Ook stond de kroonprinses stil bij de speciale viering van haar verjaardag, Victoriadagen, Ze zei dat het geweldige herinneringen waren. Daarbij noemde ze ook het uitreiken van de speciale sportprijs die haar naam draagt. In 1979 was de skilegende Ingemar Stenmark de eerste die de Victoriastipendium kreeg. Dit jaar ging de prijs naar mountainbikster Jenny Rissveds. Ze won goud op de Olympische Spelen van vorig jaar in Rio de Janeiro en Victoria vertelde dat ze flink gejuicht had voor Rissveds.

Sjöberg

Victoria kreeg de lachers op haar hand toen ze vertelde over de uitreiking van de prijs in 1985. Hoogspringer Patrick Sjöberg kreeg hem toen. “Hij was zo lang”, zei de kroonprinses over haar succesvolle landgenoot. “Er kwam geen eind aan hem. Dat was erg imponerend voor een meisje van acht.”

Tijdens het concert traden tal van bekende Zweedse artiesten op. Maar de meeste aandacht ging uit naar de Noorse tweeling Markus & Martinus. Zo gauw het populaire duo zich liet zien, brak er een luid gegil uit van de schare jonge fans in het publiek. Ook Estelle kon het optreden van de Noren zeer waarderen. Bij het concert was, op de allerkleinste kinderen na, de hele koninklijke familie aanwezig.