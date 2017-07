STOCKHOLM – Met een dankdienst in de kapel van het koninklijk paleis in Stockholm zijn vrijdag de uitgebreide feestelijkheden begonnen ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van kroonprinses Victoria. Het verjaardagsfeest wordt zowel in de Zweedse hoofdstad als op het vakantie-eiland Öland gevierd.

De koninklijke familie was compleet met alle kleine kinderen aanwezig bij het Te Deum in de slotkapel. De plechtigheid werd gevolgd door een receptie in Logården, de tuin naast het paleis. Daar kreeg de jarige Victoria ook cadeaus uit handen van onder anderen de parlementsvoorzitter en de Zweedse premier.

Na afloop van de receptie staat een rijtoer gepland voor Victoria, prins Daniel en hun twee kinderen. Vervolgens vliegt de hele koninklijke familie naar Öland waar vrijdagavond in het stadion van Borgholm een feestelijk concert wordt gehouden ter gelegenheid van ‘Victoriadag’ zoals de verjaardag daar wordt genoemd.

Zaterdag gaat het feest verder wanneer het publiek in de tuin van Slot Solliden, de koninklijke zomerresidentie naast Borgholm, de kroonprinses en haar gezin persoonlijk kan feliciteren. Dit ritueel vindt normaal altijd op de verjaardag zelf plaats maar is een dag verschoven vanwege de activiteiten in Stockholm.