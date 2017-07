LONDEN – De Spaanse koning-emeritus Juan Carlos was zaterdag van de partij toen zijn landgenote Garbiñe Muguruza Wimbledon won. De 23-jarige Spaanse tennisster versloeg Venus Williams en schreef het grandslamtoernooi in Londen voor het eerst op haar naam.

Juan Carlos vloog speciaal voor de Wimbledonfinale naar Londen. Zijn zoon koning Felipe en schoondochter koningin Letizia waren juist net terug uit Groot-Brittannië. Zij brachten van woensdag tot en met vrijdag een staatsbezoek aan het land van koningin Elizabeth. Felipe feliciteerde Muguruza via Twitter. “Je kunt winnen en je kunt jezelf overtreffen”, schreef de Spaanse koning. Volgens Felipe won Muguruza “met kracht, gezag en klasse”. “Gefeliciteerd kampioen!”

Juan Carlos was niet de enige koninklijke gast die getuige was van Muguruzas overwinning. Ook prins Edward, de hertog van Kent, zat op de tribune. Hij is de erepresident van de All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Catherine, de hertogin van Cambridge, is beschermvrouw van de organisator van Wimbledon. Zij was er zaterdag niet bij, maar neemt zondag wel plaats in de koninklijke loge. Samen met haar echtgenoot prins William kijkt ze naar de mannenfinale, die gaat tussen Roger Federer en Marin Cilic.