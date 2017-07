Een eeuwenoude Britse koninklijke traditie is maandag weer voortgezet. Op de Theems zijn de zwanentellers uitgevaren om de komende vijf dagen vast te stellen hoeveel jonge zwanen er dit jaar zijn geboren tussen Sunbury en Abingdon, een afstand van 126 kilometer.

Koningin Elizabeth is volgens een uit de twaalfde eeuw stammend recht eigenaar van alle niet geringde zwanen in open water. Zwanen waren destijds een delicatesse en moesten worden geteld en geringd om te voorkomen dat het volk er mee vandoor ging. Tegenwoordig worden niet alle jonge zwanen in het koninkrijk geteld, maar alleen die langs het stukje van de Theems.

Koninklijk zwanenteller David Barber kijkt bij het zogenoemde ‘Swan Upping’ vooral naar de gezondheid van de dieren, en houdt de zwanenstand bij. Die vertoonde de laatste jaren een neerwaartse trend. Eieren worden gestolen, zwanen aangevallen of tijdens het broeden gestoord en ook honden zijn een gevaar voor de zwanenpopulatie.

Twee uit de middeleeuwse gilden voortkomende verenigingen, die van de wijnhandelaren (Vintners) en de ververs (Dyers), nemen ook deel aan het tellen. Beide ringen de zwanen waarop deze ‘livery companies’ recht hebben. De wijnhandelaren kregen rond 1472 het recht zwanen te hebben en de ververs kort daarna.