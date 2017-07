NEWCASTLE – De universiteit van Newcastle heeft prinses Eugenie een voorkeursbehandeling gegeven. Dat beweert althans dr. Martin Farr, hoogleraar geschiedenis van de universiteit. Farr deed zijn uitspraak tijdens de jaarvergadering van de actiegroep Republic die al jaren strijdt voor afschaffing van de monarchie.

Volgens Farr was de aanvraag van de kleindochter van koningin Elizabeth om Engelse literatuur te mogen studeren aanvankelijk afgewezen omdat deze niet ‘goed genoeg’ was. Degene die de applicatie behandelde was een Italiaan. Bij hem ging geen lichtje branden bij het zien van de naam van de aanvraagster, prinses Eugenie van York uit Sandringham.

Haar academische kwalificaties mochten dan wat minder zijn, haar belang voor de universiteit was evident, aldus Farr, en Newcastle bood de prinses snel een andere opleiding aan om haar alsnog binnen te halen.

Commentaar

De universiteit en Buckingham Palace geven geen commentaar op de bewering van de hoogleraar, meldden tal van Britse media. De universiteit liet wel weten dat hij destijds niet bij het toelatingsbeleid was betrokken en daardoor ook geen weet kan hebben van wat zich heeft afgespeeld.

Volgens de universiteit is het gebruikelijk om studenten een alternatief aan te bieden wanneer ze niet aan de vereisten voldoen voor een bepaalde opleiding, maar Farr stelt dat ze werd voorgetrokken omdat de universiteit de extra aandacht en publiciteit door haar komst en studie wel kon gebruiken.