De Belgische koning Filip heeft enkele nieuwe adellijke gunsten en burgerlijke eretekens verleend. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders woensdag bekendgemaakt.

Onder meer de bekende modeontwerpers Dries Van Noten en Edouard Vermeulen mogen zich voortaan baron noemen. Ook enkele hoogleraren, farmabazen en een oprichtster van een school voor buitengewoon onderwijs krijgen een adellijke titel.

Filip kende daarnaast nog een rits onderscheidingen toe. Drie Belgen werden grootofficier of commandeur in de Leopoldsorde, de belangrijkste en hoogste Belgische onderscheiding, en dertien in de Kroonorde.