Grazie!

Ik heb er nooit een geheim van gemaakt: ik ben dolverliefd op Italië. Het koningspaar weet het nu ook. Bij het persgesprek kan ik me niet inhouden en meld dat wat mij betreft het staatsbezoek wel drie weken had mogen duren. Waar weleens geklaagd werd over de hitte en drukke dagen, prees ik mij de koning te rijk; mijn werkplek was fantastico. Ik ben vaker in Rome geweest, maar nu zag ik zalen en gebouwen die ik als toerist niet kan zien. ‘Aanpassen aan de cultuur’, zijn woorden van voormalig koningin Beatrix bij een staatsbezoek aan Dubai, de Verenigde Arabische Emiraten en Oman na kritiek op haar hoofddoek. Maar aanpassen aan de cultuur hoort overal. Zo zag ik koningin Máxima als een Italiaanse schone temperamentvol roepen naar marktkooplui en uitpakken met opvallende hakken en flitsende zonnebrillen.

Italië staat ook bekend als chaotisch. Een pluspunt voor mij. Omdat er in sommige ruimtes maar beperkt journalisten werden toegelaten, trokken we in de tuin van ­ambassadeur Joep Wijnands en zijn gastvrije echtgenote Carmen letterlijk lootjes met takjes. En natuurlijk werd het schema keer op keer gewijzigd. Blond als ik ben, ‘vergat’ ik weleens dat ik formeel geen toestemming had om binnen te gaan. Er waren echter altijd wel aardige beveiligers in de buurt die mij naar de gedroomde plekken wilden ­escorteren. En gelukkig maar, want ik wilde voor mijn verhaal u het liefst aan de hand meenemen naar de stad waar ik keer op keer zo blij van word.

Ik deel de liefde voor Italië met velen van u, maar ook met de koninklijk familie. ­Koningin Juliana en prins Bernhard brachten tijdens hun huwelijksreis in 1937 al een bezoek aan Rome en bezochten onder andere het Forum Romanum. Bekender zijn de beelden van het huwelijk van prinses Irene met Carlos Hugo in Rome en de familie­vakanties in Porto Ercole. Prinses Beatrix is in haar jonge jaren zonder haar familie maar mét vriendinnen op vakantie geweest in de Italiaanse hoofdstad en is graag in het vakantiehuis in Tavarnelle, waar ze tijd heeft voor kinderen en kleinkinderen, ­marktjes bezoekt en waar ze kan genieten van de lokale lekkernijen en de Toscaanse zonsondergang. Prins Jaime woont met zijn vrouw en dochters in Rome sinds zijn ­aanstelling als ambassadeur bij de Heilige Stoel en ik trof nu ook prinses Christina aan in Rome. Ze was een van de eregasten bij het concert van violiste Janine Jansen dat haar neef de president aanbood als dank voor de gastvrijheid. Prinses Christina had ik al een poosje niet gesproken en ik was blij haar te treffen. Ze vertelde mij dat ze een heerlijk leven heeft in Italië en dat het goed met haar gaat. Wel heeft ze moeite met lopen door pijnlijke ischias en heeft daarom een wandelstok. Opgewekt toonde ze haar stok, bont versierd met bloemen, passend bij haar avondjapon. Prinses Viktória week geen moment van haar zijde en zorgde dat haar aangetrouwde tante niets ­tekortkwam. Een lief familietafereel op een bijzondere plek in Rome. Vermoedelijk zal het volgende staatsbezoek aan Italië over ruim dertig jaar plaatsvinden. Daar kan ik niet op wachten; tijd om er met mijn gezin weer naar af te reizen. En dankzij de koning weet ik waar ik dit keer naartoe wil: Sicilië. Grazie di cuore!