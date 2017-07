LONDEN – Tijdens de jaarlijkse zomeropenstelling van Buckingham Palace is deze zomer een speciale kamer ingericht ter nagedachtenis aan de eerste vrouw van prins Charles en de moeder van William en Harry; prinses Diana. Het is dit jaar twintig jaar geleden dat zij door een auto-ongeluk in Parijs om het leven kwam.

Tijdens haar huwelijk met Charles vervulde Diana verschillende officiële taken in dienst van het Britse koningshuis, in zowel binnen- als buitenland. Als eerbetoon aan haar worden enkele persoonlijke spullen die herinneren aan dat werk tentoongesteld in de muziekkamer van het paleis.

Zoons William en Harry selecteerden de meeste objecten om een beeld te geven van de toewijding van hun moeder en hun persoonlijke herinneringen aan haar. Centraal in de expositie staat haar bureau, met daarop onder meer privéfoto’s van haar familie en vrienden, schrijfgerei en briefpapier. Ook zijn haar balletschoenen, typemachine en cassettebandjes met muziek van Diana Ross, Elton John en George Michael te zien.

Delen van het paleis in het centrum van Londen zijn van 22 juli tot en met 1 oktober open voor publiek.