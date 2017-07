William en Catherine in Hamburg

HAMBURG – Prins William en zijn vrouw Catherine vermaken zich vrijdag in Hamburg. Op de laatste dag van hun vijfdaagse trip naar Polen en Duitsland bezoeken zij onder meer het maritiem museum en de gloednieuwe Elbphilharmonie in de tweede stad van Duitsland.

Het Britse paar reisde vrijdagochtend vanuit Berlijn per trein naar Hamburg.

In het Internationales Maritiemes Museum in de stad bewonderden zij onder meer een replica van het schip Queen Mary II compleet uitgevoerd in Lego. Daarna werden William en Catherine rondgeleid door de Elbphilharmonie, dat begin dit jaar zijn deuren opende.